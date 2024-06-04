Йерро стал спортивным директором саудовского «Аль-Насра»

Фернандо Йерро, бывший игрок мадридского «Реала» обрёл новую должность в мире футбола. Он стал спортивным директором топ-клуба из Саудовской Аравии – «Аль-Насра». Об этом официально рапортует пресс-служба команды Криштиану Роналду.

Отметим, что с 2022 по 2024 годы Йерро на аналогичном посту трудился в далёкой Мексике – в клубе «Гвадалахара».

Йерро – легенда мадридского «Реала», он выступал за «сливочных» с 1989 по 2003 годы. Занимался и тренерской деятельностью после карьеры игрока – работал ассистентом в «Реале», возглавлял «Реал Овьедо» и сборную Испании на провальном чемпионате мира 2018 года.