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Мбаппе: «Я буду играть за клуб своей мечты»

04 Июня 2024 • 18:45 Комментировать

Нападающий Килиан Мбаппе дал ещё один комментарий по поводу трансфера в «Реал». Как известно, о переходе звёздного футболиста в свои ряды мадридский клуб официально объявил в понедельник вечером.

«Я счастлив. Я очень счастлив, вы можете видеть улыбку на моём лице. А счастливый футболист может выступать намного лучше. Я буду играть за клуб своей мечты. Я буду в «Реале» как минимум пять лет», - слова Мбаппе приводит в социальных сетях известный журналист Фабрицио Романо.

В настоящий момент Килиан Мбаппе находится в расположении сборной Франции. Команда готовится к Евро-2024.

Мбаппе рассказал, как «ПСЖ» ему угрожал

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе
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