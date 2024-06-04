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Чемпионат Испании. Ла Лига

Появилась новая информациях о проблемах между Деку и Хави в «Барселоне»

04 Июня 2024 • 17:55 Комментировать

Недавно «Барселона» объявила о решении уволить Хави с поста главного тренера. Новым рулевым каталонской команды стал немецкий специалист Ханс-Дитер Флик.

Как сообщает испанский Sport, отношения между Хави и спортивным директором «Барселоны» Деку ещё с прошлого года были непростыми. По данным источника, Деку не нравилось плотное сотрудничество Хави с Матеу Алемани, при котором он – сам Деку – отстранялся от некоторых переговоров.

В какой-то момент Деку призвал централизовать все переговорные процессы и наложил запрет на личные звонки игрокам. Специалист стремился снизить влияние Хави на трансферную деятельность «Барсы».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Хави Эрнандес ещё теги
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