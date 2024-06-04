Реднапп: «Я бы не поставил Мбаппе в один ряд с Месси и Роналду»

Известный футбольный тренер Гарри Реднапп дал комментарий о нападающем Килиане Мбаппе, накануне перешедшем в мадридский «Реал».

«Мбаппе горячий и холодный. Он может быть лучшим на поле в одной игре, а в другой вы его вообще не заметите. Он великий футболист, но я бы все равно не поставил его в один ряд с Месси и Роналду. Килиан очень далёк от того, что делали эти двое за последние 15 лет», - сказал Реднапп в комментарии для BetVictor.

Отметим, что Килиан Мбаппе выступал за «ПСЖ» на протяжении семи сезонов. Теперь французский форвард постарается хорошо проявить себя в мадридском топ-клубе.