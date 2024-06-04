«Барселона» активно работает над формированием состава команды на следующий сезон. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, в планы нового главного тренера каталонского клуба Ханса-Дитера Флика не входит вингер Рафинья.

Если учитывать ещё и сложную финансовую ситуацию «Барселоны», то 27-летний Рафинья наверняка будет продан ближайшим летом. Сумма сделки может превысить 70 миллионов евро.

Добавим, что в сезоне 2023/2024 Рафинья провёл в различных соревнованиях 37 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 10 голов и 13 результативных передач на партнёров.