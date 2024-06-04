Мбаппе можно будет купить за 1 миллиард евро – финансовые условия

В понедельник «Реал» официально объявил о переходе в свои ряды звёздного форварда Килиана Мбаппе. Формально трансфер является бесплатным, ведь контракт игрока с «ПСЖ» был рассчитан до конца сезона 2023/2024. Тем не менее, «Реал» заплатит Мбаппе подписной бонус. Как сообщает COPE, этот бонус составит не менее 50 миллионов евро.

Отмечается, что заработная плата Мбаппе составит 30 миллионов евро (вероятно, речь идёт о сумме до уплаты налогов). Увеличить доход Килиан сможет за счёт бонусов.

Также сообщается о том, что в контракте Мбаппе с «Реалом» прописана клаузула – выкупить звёздного игрока можно будет за 1 миллиард евро.