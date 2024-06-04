Ленгле отказался от переезда в Саудовскую Аравию, у француза другие планы

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Клеман Ленгле отказался переезжать в Саудовскую Аравию. По информации от журналиста Луиса Рохо, француз намерен продолжить выступать в Европе.

Напомним, в прошлом сезоне Ленгле выступал на правах аренды за «Астон Виллу», где так и не стал стабильным игроком стартового состава. «Барселона» не рассчитывает на центрального защитника, поэтому в ближайшие месяцы Клеману нужно найти новый клуб.

28-летний Ленгле перебрался в каталонскую «Барселону» из «Севильи» в 2018 году. «Трансфермаркт» оценивает французского защитника в 10 миллионов евро.