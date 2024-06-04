Мбаппе мог перейти в «Барселону» - агент

Агент Хосеп Мария Мингелла вспомнил, как нападающий Килиан Мбаппе мог перебраться в «Барселону».

«Я разговаривал с родителями Мбаппе, когда ему было 18 лет. Он мне говорил, что с удовольствием перейдёт в «Барселону» из-за ухода Неймара. Я сообщил об этом каталонцам, но они ответили, то Дембеле лучше им подойдёт по манере игры. Это короткая, но грустная история», - рассказал Мингелла в программе La Tribu.

Напомним, что летом 2017 года Килиан Мбаппе сменил «Монако» на «ПСЖ». После семи сезонов во французской столице звёздный нападающий перебрался в «Реал» - о трансфере было официально объявлено в понедельник.