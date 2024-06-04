Анелька оценил трансфер Мбаппе в «Реал»

Известный в прошлом французский футболист Николя Анелька дал комментарий по поводу перехода нападающего Килиана Мбаппе в «Реал».

«Килиан создан для «Реала»! 20 лет назад футбол был другим, и он бы «Реалу» не подошёл. Но футбол, который сейчас показывает «Реал» Анчелотти, - это как раз то, что ему нужно. Он основан на скорости и сыгранности игроков. Добавим сюда интеллект Анчелотти, способный интегрировать Килиана, и получается идеальный коктейль. Я не переживаю насчёт Мбаппе: он далеко пойдёт в «Реале», - цитирует Анелька AS.

Напомним, то Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом» на пять лет.