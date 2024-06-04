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Лунин может шокировать «Реал» своим новым клубом

04 Июня 2024 • 13:05 Комментировать

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Украинский футболист не хочет оставаться в тени бельгийца Тибо Куртуа, вернувшегося в основной состав «сливочных».

Как сообщают журналисты Relevo, Лунин может продолжить карьеру в другом испанском топ-клубе. В услугах Андрея заинтересован мадридский «Атлетико», который рассматривает украинца в качестве замены Яну Облаку. Словенец может летом перебраться в другую команду.

Лунин играет за «Реал» с лета 2018 года. Контракт вратаря рассчитан до середины 2025-го, а трансферная стоимость составляет 16 миллионов евро.

Губерниев обратился к вратарю «Реала» Лунину

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Евро-Футбол.Ру,
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