Эндрик высказался о переходе в «Реал»

Бразильский нападающий Эндрик поделился ожиданиями от перехода в мадридский «Реал». Игрок присоединится к «королевскому» клубу в ближайшее время.
«Всегда мечтал оказаться в «Реале». Я вскоре окажусь там и буду много работать, чтобы выигрывать трофеи. Лучше выступлений за «Реал» могут быть только победы с этим клубом. Если бы эта команда играла на чемпионате мира, то была бы главным фаворитом на победу», - передает слова бразильца TNT Sports.
Напомним, что в прошлом сезоне «королевский» клуб стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов УЕФА, одолев в финале немецкую «Боруссию».
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