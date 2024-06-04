Эндрик высказался о переходе в «Реал»

«Всегда мечтал оказаться в «Реале». Я вскоре окажусь там и буду много работать, чтобы выигрывать трофеи. Лучше выступлений за «Реал» могут быть только победы с этим клубом. Если бы эта команда играла на чемпионате мира, то была бы главным фаворитом на победу», - передает слова бразильца TNT Sports.