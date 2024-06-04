«Барселона» может продать Араухо - названо условие

Каталонская «Барселона» может расстаться с центральным защитником Рональдом Араухо. Об этом информируют журналисты AS.

«Сине-гранатовые» предложили уругвайскому футболисту новое трудовое соглашение, однако игрок пока не спешит соглашаться на условия клуба. Если Араухо так и не ответит согласием, то «Барселона» будет готова продать защитника. Каталонцы рассчитывают выручит с его продажи минимум 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Рональду со стороны лондонского «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Контракт 25-летнего защитника с «Барселоной» истекает летом 2026 года.