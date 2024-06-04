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«Реал» заплатит Мбаппе 150 миллионов евро

04 Июня 2024 • 12:39 Комментировать

Мадридский «Реал» выплатит нападающему Килиану Мбаппе внушительный подписной бонус, об этом рапортуют журналисты The Telegraph.

Как стало известно источнику, банковский счет французского форварда пополнится на 150 миллионов евро. Эту сумму «королевский» клуб выплатит звездному новичку частями. Срок контракта между Килианом и чемпионом Испании рассчитан до лета 2029 года.

До перехода в стан «сливочных» нападающий защищал цвета французского «ПСЖ». Форвард играл в составе парижского гранда с 2017 года. В прошлом сезоне Мбаппе отметился 44 голами и десятью ассистами в 48 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе
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