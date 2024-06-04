Симонс примет решение о будущем после Евро-2024

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Нидерландов Хави Симонс определится со следующим шагом в карьере после Евро-2024, который стартует в этом месяце. По информации от журналиста Рика Эльфринка, Симонс в настоящий момент сфокусирован на крупном турнире за национальную команду.

Ранее ходили слухи о том, что полузащитник хотел бы вернуться в каталонскую «Барселону» хотя бы на правах аренды. Отметим, что «ПСЖ» не готов гарантировать футболисту стабильную игровую практику, поэтому Хави не хочет оставаться в Париже.

21-летний Симонс прошлый сезон провёл на правах аренды за «РБ Лейпциг», где отметился 8 голами и 11 ассистами в немецкой Бундеслиге.