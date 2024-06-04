Флик допускает продажу Френки де Йонга из «Барселоны»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик вполне допускает продажу полузащитника Френки де Йонга. По информации от журналиста Давида Бернабеу, немецкий специалист будет готов отпустить нидерландца, но только при одном условии.

Сообщается, что де Йонгу будет позволено уйти только в том случае, если «Барселона» получит очень выгодное предложение. Также Флику должны пообещать, что вырученные деньги пойдут на покупку полузащитника топ-уровня.

Напомним, два года назад де Йонг отказался покидать «Барселону», хотя «Манчестер Юнайтед» и «Челси» были готовы выложить за футболиста 90 миллионов евро.