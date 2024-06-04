Дюгарри прокомментировал трансфер Мбаппе в мадридский «Реал»

«Карьера Мбаппе начала немного угасать. Он становился менее интересным футболистом. Его статистические показатели были на высоте, однако в плане игры ему нужен был новый вызов. Ему еще есть куда расти. Килиан будет соревноваться с лучшими в мире. «Реал» - лучший клуб мира. Мбаппе добьется там успеха», - приводит слова Дюгарри RMC Sport.