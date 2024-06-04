Легенда «Реала» обратился к Мбаппе после перехода

Экс-вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс поделился мыслями относительно перехода нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.
«Не знаю, выиграл ли «Реал» Лигу чемпионов на выходных или сегодня, подписав Килиана. Мбаппе, приветствую тебя в лучшем клубе мира. С тобой начнется путешествие к 16-му кубку Лиги чемпионов», - оставил сообщение испанец в социальных сетях.
Ранее пресс-служба «сливочных» объявила о переходе Мбаппе. 25-летний форвард подписал с мадридским грандом пятилетнее трудовое соглашение. Килиан присоединился к «Реалу» на правах свободного агента.
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