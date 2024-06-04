Легенда «Реала» обратился к Мбаппе после перехода

«Не знаю, выиграл ли «Реал» Лигу чемпионов на выходных или сегодня, подписав Килиана. Мбаппе, приветствую тебя в лучшем клубе мира. С тобой начнется путешествие к 16-му кубку Лиги чемпионов», - оставил сообщение испанец в социальных сетях.