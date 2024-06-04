Головин назвал лучшего футболиста мира - это не Роналду и Месси

Российский полузащитник Александр Головин, который выступает за «Монако», рассказал о том, кого сейчас считает лучшим футболистом мира.

«В целом Мбаппе - машина? Не то слово! Сейчас это самый сильный игрок в мире! Я однозначно считаю Мбаппе лучшим игроком мира», - передает слова Александра «Спорт-Экспресс».

Напомним, что накануне Мбаппе присоединился к мадридскому «Реалу» в статусе свободного агента. 25-летний нападающий заключил с «королевским» клубом пятилетнее трудовое соглашение. До перехода в испанский гранд Килиан выступал за «ПСЖ». Он защищал цвета парижского топ-клуба с 2017 года.