Марсело прокомментировал переход Мбаппе в «Реал»

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Марсело отреагировал на трансфер французского нападающего Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.

«16-й приближается», - оставил сообщение бразильский латераль в социальных сетях. Таким образом он намекнул на 16-й титул Лиги чемпионов.

Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента. 25-летний форвард подписал пятилетнее трудовое соглашение.

В минувшем сезоне мадридский гранд стал триумфатором Лиги чемпионов УЕФА, одолев в финале дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. Это 15-й титул для «королевского» клуба.