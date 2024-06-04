Назван возможный первый соперник Мбаппе в «Реале»

Нападающий Килиан Мбаппе в понедельник, 3 июня, официально перешел в мадридский «Реал». Об этом проинформировала пресс-служба «королевского» клуба.

Как сообщает газета Marca, дебют 25-летней звезды за испанский гранд будет зависеть от выступления сборной Франции на чемпионате Европы – 2024. Если «трёхцветные» дойдут до полуфинала турнира, то Мбаппе пропустит предсезонное турне «сливочных» по США. Его дебют тогда состоится в матче Суперкубка УЕФА против «Аталанты» 14 августа.

Нападающий присоединился к «Реалу» на правах свободного агента. Килиан заключил с мадридцами долгосрочный контракт на пять лет.