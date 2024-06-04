Каррагер назвал двух тренеров, созданных для «Реала»

«Анчелотти – особенный человек. Его достижения в Лиге чемпионов невозможно перекрыть. Карло легендарная фигура в мире футбола. Есть Анчелотти и Зидан. Эти два человека созданы для «Реала». В их работе важны стиль и стратегия. Таким образом работает эта команда. Нужно делать так, чтобы футболисты были довольны», - передает слова эксперта CBS Sports.