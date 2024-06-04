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Неймар назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч»

04 Июня 2024 • 02:40 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
2:1
Аль-Наср Эр-Рияд

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч».

Основными претендентами на индивидуальную награду считаются Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор, представляющие мадридский «Реал». Неймар, что неудивительно, отдаёт предпочтение своему соотечественнику.

«Я буду поддерживать Винисиуса. Хочу, чтобы он выиграл «Золотой мяч», – приводит Madrid Xtra слова бывшего футболиста «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен».

В финале Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» (2:0), который прошёл 1 июня, Винисиус Жуниор стал автором второго и последнего гола в матче.

В общей сложности в активе 23-летнего бразильца 24 забитых мяча и 11 ассистов в 39 поединках за «сливочных» в завершившейся кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
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