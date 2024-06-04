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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент Ла Лиги прокомментировал приход Мбаппе в «Реал»

04 Июня 2024 • 01:23 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Бетис

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о переходе нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

25-летний француз отказался продлевать контракт с «ПСЖ», чтобы на правах свободного агента пополнить ряды «королевского клуба». Сделка была подтверждена официально 3 июня.

«Теперь в нашей лиге будет очень интересно. У «Реала» есть Мбаппе, Беллингем и Винисиус, в «Барселоне» играют Ямаль, Педри и Гави», – цитируют испанские СМИ главу Ла Лиги.

Команда Карло Анчелотти завершила сезон-2023/24 победителем Лиги чемпионов, также «сливочным» удалось выиграть чемпионат Испании и Суперкубок страны.

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