Президент Ла Лиги прокомментировал приход Мбаппе в «Реал»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о переходе нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

25-летний француз отказался продлевать контракт с «ПСЖ», чтобы на правах свободного агента пополнить ряды «королевского клуба». Сделка была подтверждена официально 3 июня.

«Теперь в нашей лиге будет очень интересно. У «Реала» есть Мбаппе, Беллингем и Винисиус, в «Барселоне» играют Ямаль, Педри и Гави», – цитируют испанские СМИ главу Ла Лиги.

Команда Карло Анчелотти завершила сезон-2023/24 победителем Лиги чемпионов, также «сливочным» удалось выиграть чемпионат Испании и Суперкубок страны.