«Барселона» близка к расставанию с капитаном

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто находится в шаге от ухода из клуба.

Прежний тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес выступал за сохранение ветерана в команде. 32-летний игрок, как предполагалось, должен был продлить истекающий контракт ещё на год, однако после тренерской перестановки ситуация изменилась. Согласно сведениям журналиста Давида Бернабеу, с Хансом-Дитером Фликом у Серхи Роберто нет будущего в каталонском клубе. Всё идёт к тому, что универсальному футболисту придётся искать себе нового работодателя.

Серхи Роберто провёл 24 матча за «Барселону» в завершившемся сезоне, по три раза отметившись голом и ассистом. В общей сложности в активе испанца 373 поединка за команду.