Презентацию Мбаппе в «Реале» посетят 80 тысяч человек

В мадридском «Реале» запланировали презентацию звёздного новичка команды Килиана Мбаппе.

3 июня клуб официально объявил о подписании контракта с нападающим, ранее покинувшим «ПСЖ» в качестве свободного агента. Согласно данным L'Equipe, официальная презентация Мбаппе в качестве игрока «Реала» состоится на «Сантьяго Бернабеу» 15 или 16 июля. Ожидается, что за событием будут наблюдать порядка 80 тысяч зрителей.

Напомним, Килиан Мбаппе подписал с испанским грандом контракт, рассчитанный на пять лет. За «ПСЖ» форвард выступал с 2017 года, отметившись 256 забитыми голами в 308 матчах.