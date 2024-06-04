Мбаппе хочет выступать в «Реале» под номером Модрича

Новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе хотел получить другой номер в команде.

Испанский гранд официально подтвердил подписание французского форварда в понедельник. Известно, что Мбаппе будет выступать за «сливочных» под девятым номером, однако, по информации инсайдера Фабрицио Романо, игрок хотел получить «десятку», которая принадлежит Луке Модричу. Как отмечает источник, нападающий не будет просить у хорвата о праве носить десятый номер в предстоящем сезоне из уважения к ветерану и клубу. Таким образом, экс-звезде «ПСЖ» придётся дождаться, когда футболка с заветной десяткой освободится.

Лука Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Его контракт истекает в текущем месяце, но, как ожидается, будет продлён.