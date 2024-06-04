Гуллит раскритиковал Френки де Йонга

Легендарный экс-футболист сборной Нидерландов Рууд Гуллит недоволен выступлениями полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

27-летний футболист не выходил на поле с апреля из-за травмы. Недавно хавбек сообщил, что готов рискнуть здоровьем ради выступления за сборную Нидерландов на предстоящем чемпионате Европы.

По словам Гуллита, в последнее время игра его соотечественника оставляет желать лучшего: «Когда я играл в «Фейеноорде», Йохан Кройф сказал мне: «Рууд, ты должен делать лучше своих товарищей по команде». Я не понимал, что он имеет в виду, но знаете, почему он так говорил? Ты всегда играешь хорошо, когда помогаешь одноклубникам. Но Френки этого не делает – он играет плохо, не соответствует своему уровню. На последнем чемпионате мира он был похож на привидение. Ему стоит взять себя в руки», – цитирует Barca Universal известного в прошлом игрока.