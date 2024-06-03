Кейлор Навас прокомментировал переход Мбаппе в «Реал»

Голкипер Кейлор Навас высказался о переходе нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский «Реал».

Костариканец принадлежал «королевскому клубу» с 2014 по 2019 год. Нынешним летом он покидает ряды «ПСЖ» в качестве свободного агента, однако его будущее остаётся неизвестным.

Тем временем в «Реале» официально объявили о подписании Мбаппе, и 37-летний вратарь обратился к своему экс-одноклубнику: «Величие, брат. Да пребудет с тобой Бог, и я уверен, что ты будешь очень счастлив. Hala Madrid!» – написал Кейлор Навас в социальных сетях.

Килиан Мбаппе представлял цвета «ПСЖ» с 2017 года.