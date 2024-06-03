Роналду отреагировал на переход Мбаппе в «Реал»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал переход Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

Французский футболист покинул «ПСЖ» и пополнил ряды «королевского клуба» на правах свободного агента, о чём стало известно официально сегодня.

Лучший бомбардир в истории «Реала» Криштиану Роналду не остался в стороне, оставив комментарий под постом Мбаппе в социальных сетях: «Рад видеть, что теперь ты будешь зажигать на «Бернабеу», – написал 39-летний португалец, добавив тег HalaMadrid.

Напомним, что за два дня до объявления о приходе Мбаппе «Реал» в 15-й раз в истории выиграл Лигу чемпионов благодаря победе над дортмундской «Боруссией» в финале (2:0).