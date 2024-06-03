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Голкипер-ветеран Рейна покинул «Вильярреал» и может завершить карьеру официально

03 Июня 2024 • 23:08 Комментировать

Испанский опытнейший голкипер Пепе Рейна покинул «Вильярреал». Об этом сообщает пресс-служба «жёлтой субмарины».

Рейне 41 год, по информации испанской прессы вратарь может повесить перчатки на гвоздь, если вдруг не получит новое достойное предложение.

В минувшем сезоне возрастной голкипер смог принять участие в 12 матчах «Вильярреала» во всех официальных турнирах. В них Пепе пропустил 15 голов. Три раза опытный вратарь оставлял свои ворота без пропущенных мячей.

Воспитанник «Барселоны» на протяжении своей длительной карьеры выступал за «Ливерпуль», «Наполи», «Баварию», «Астон Виллу», ряд других клубов и, конечно же, сборную Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Пепе Рейна
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