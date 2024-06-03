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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» придумала, как подписать звезду «Атлетика» Нико Уильямса

03 Июня 2024 • 22:59 Комментировать
Райо Вальекано
0:1
Атлетик Б

Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс остаётся в списке интересов «Барселоны».

21-летний футболист считается приоритетной целью каталонского клуба на предстоящее трансферное окно, однако приобрести его будет непросто из-за финансовых сложностей «сине-гранатовых». По сообщениям журналиста Давида Бернабеу, «Барселона» готова заплатить «Атлетику» больше, чем предусматривает пункт отступных (около 50 млн евро), при этом сумма будет выплачена в рассрочку. Пока неизвестно, устроит ли такой вариант руководство баскского клуба.

В декабре прошлого года Нико Уильямс подписал с «Атлетиком» контракт, рассчитанный до 2027 года.

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