«Барселона» придумала, как подписать звезду «Атлетика» Нико Уильямса

Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс остаётся в списке интересов «Барселоны».

21-летний футболист считается приоритетной целью каталонского клуба на предстоящее трансферное окно, однако приобрести его будет непросто из-за финансовых сложностей «сине-гранатовых». По сообщениям журналиста Давида Бернабеу, «Барселона» готова заплатить «Атлетику» больше, чем предусматривает пункт отступных (около 50 млн евро), при этом сумма будет выплачена в рассрочку. Пока неизвестно, устроит ли такой вариант руководство баскского клуба.

В декабре прошлого года Нико Уильямс подписал с «Атлетиком» контракт, рассчитанный до 2027 года.