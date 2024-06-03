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Мбаппе – о переходе в «Реал»: «Это мечта, ставшая реальностью»

03 Июня 2024 • 21:02 Комментировать (3)

3 июня Килиан Мбаппе официально стал игроком мадридского «Реала». Многомесячная сага завершилась переходом француза в столичный испанский клуб на правах пятилетнего контракта.

Килиан в соцсети поделился эмоциями от официального объявления о переходе.

«Мечта, ставшая реальностью. Я очень счастлив и горд стать частью клуба моей мечты. Не могу объяснить, насколько я рад и как я взволнован прямо сейчас. Я с нетерпением жду встречи с вами, Мадридисты. Хала Мадрид!», - пишет Килиан.

Предыдущие семь лет карьеры Килиан провёл в топовом французском клубе – «ПСЖ». Летом 2024 года у Мбаппе заканчивается контракт с парижанами.

Мбаппе – игрок мадридского «Реала»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе
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Комментарии (3) Все комментарии
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Vladik1993-25
03 Июня 2024 в 21:20
Что делать теперь Папе Карло??? Приятная конечно головная боль, но кому-то будет не хватать игрового времени!!
Francisco Gento
03 Июня 2024 в 21:19
Без него было нормально. Как будет с ним - посмотрим.
GlorReala
03 Июня 2024 в 21:05
ну надо же..))
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