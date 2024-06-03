Мбаппе – о переходе в «Реал»: «Это мечта, ставшая реальностью»

3 июня Килиан Мбаппе официально стал игроком мадридского «Реала». Многомесячная сага завершилась переходом француза в столичный испанский клуб на правах пятилетнего контракта.

Килиан в соцсети поделился эмоциями от официального объявления о переходе.

«Мечта, ставшая реальностью. Я очень счастлив и горд стать частью клуба моей мечты. Не могу объяснить, насколько я рад и как я взволнован прямо сейчас. Я с нетерпением жду встречи с вами, Мадридисты. Хала Мадрид!», - пишет Килиан.

Предыдущие семь лет карьеры Килиан провёл в топовом французском клубе – «ПСЖ». Летом 2024 года у Мбаппе заканчивается контракт с парижанами.

Мбаппе – игрок мадридского «Реала»