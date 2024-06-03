Мадридский «Реал» официально объявил о переходе форварда сборной Франции Килиана Мбаппе. Контракт между сторонами подписан до лета 2029 года. В новый клуб Килиан, как и многократно сообщалось ранее, перейдёт в статусе свободного агента.
Мбаппе провёл в составе «ПСЖ» семь последних лет карьеры – с лета 2017 года. Полноценный контракт с парижанами Килиан подписал летом 2018 года. В прошедшем сезоне француз забил за клуб 44 гола во всех турнирах.
Новый клуб Мбаппе в минувшем сезоне стал чемпионом Испании, а 1 июня завоевал Кубок Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию».
Ранее сообщалось. что Мбаппе получит огромную сумму за подписание контракта с «Реалом».
Глядя на последние игры Вини задумываешься, а нужен ли нам этот бегунок?) Смотря на тренировки ПСЖ времен Неймара, Месси и Мбаппе чувствуется, что последний сильно уступает в технике двум остальным.
Самое страшное, если он начнет качать права или пойдут капризы - моментально уничтожит нынешнюю синергию, но в силу возраста кажется должен нормально влиться, учитывая что в команде есть достаточное кол-во французов и эти французы хорошо дружат с бразильцами.
Теперь самое интересное. В ПСЖ он пришел в возрасте в 19 лет. Сезон 21/22, ему на тот момент 23 года, провел два великолепных матча против нас, показал, что он идеальный кандидат в наш состав, но нет, остался в ПСЖ.
То что он пытался поднять родную команду и бла бла бла, чушь.
Теперь в 25 он переходит в Реал, он 6 лет отдал в вечно-перспективной команде, которая играет в лиге, которая никому она не интересна. Учитывая, что его пиковая форма продлится в среднем до 32 лет, то есть еще 7 лет, получается он отдал половину свою пиковою форму в никуда ради сотни миллионов долларов.
А мог перейти в Реал и постоянно претендовать на ЛЧ, в этом сезоне уже выиграть его, и соответственно на Золотой Мяч, при том, что ЧМ ты уже выиграл. Что приведет к успеху и соответственно к тем же деньгам который получил в ПСЖ. И вдобавок еще мог дотронуться до величия КриРо и Месси.
Немыслимо просто, или это синдром матери Майкла Джордана, которая за ним пыталась вытрясти все деньги шейхов.
В плане результатов конечно желаю ему набить очень много голов за Реал и добыть нам много трофеев в будущем!
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