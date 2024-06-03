Мадридский «Реал» официально объявил о переходе форварда сборной Франции Килиана Мбаппе. Контракт между сторонами подписан до лета 2029 года. В новый клуб Килиан, как и многократно сообщалось ранее, перейдёт в статусе свободного агента.

Мбаппе провёл в составе «ПСЖ» семь последних лет карьеры – с лета 2017 года. Полноценный контракт с парижанами Килиан подписал летом 2018 года. В прошедшем сезоне француз забил за клуб 44 гола во всех турнирах.

Новый клуб Мбаппе в минувшем сезоне стал чемпионом Испании, а 1 июня завоевал Кубок Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию».

Ранее сообщалось. что Мбаппе получит огромную сумму за подписание контракта с «Реалом».