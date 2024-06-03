Савич уйдёт из «Атлетико» свободным агентом

Черногорский защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич покинет столичный испанский клуб свободным агентом этим летом. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо в своей соцсети.

Романо отмечает, что несмотря на контракт Савича с «Атлетико» до лета 2025 года, клуб пойдёт ему навстречу и отпустит игрока на год раньше бесплатно. Инсайдер добавляет, что к черногорцу есть интерес от других команд.

Савичу 33 года, в минувшем сезоне он сыграл за «матрасников» в 33 матчах, если брать все официальные турниры. В «Атлетико» защитник уже девять лет – с лета 2015 года.

Последние слухи связывали черногорца с «Фенербахче».