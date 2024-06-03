21-летний испанский вингер «Барселоны» Ансу Фати может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По сообщениям журналиста Тони Хуанмарти, в услугах Фати заинтересована «Севилья», которая хочет арендовать футболиста. Источник отмечает, что новый наставник севильцев Гарсия Пимьента лично хочет видеть Фати в своей команде.

Стоит напомнить, что прошедший сезон вингер провел на правах аренды в «Брайтоне». В составе «чаек» Фати появился на поле в 27 встречах, стал автором четырех голов и одной результативной передачи.

Трудовой договор Фати с «Барселоной» рассчитан до 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 25 миллионов евро.