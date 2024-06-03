В ближайшие часы «Реал» объявит о подписании контракта со звёздным нападающим Килианом Мбаппе. Любопытно, что поисковая система Google уже считает Мбаппе футболистом «Реала». Если ввести в поиске «игроки «Реала», то в списке появляется в том числе и Килиан.

Ранее Мбаппе признался, что объявление о его трансфере в «Реал» будет сделано в понедельник вечером. Звёздный француз уже даже убрал упоминания о «ПСЖ» в своих профилях в социальных сетях.

Как известно, Килиан Мбаппе переходит из «ПСЖ» в «Реал» свободным агентом – его контракт с грандом Лиги 1 был рассчитан до конца сезона 2023/2024.