Мбаппе получит 100 миллионов евро за подписание контракта с «Реалом»

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский «Реал».

По информации Sky Sports, звездный футболист подпишет пятилетнее соглашение со «сливочными». Сообщается, что Мбаппе получит 100 миллионов евро в качестве подъемных, а его чистая годовая зарплата составит 15 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Реал» объявит о подписании контракта с 25-летним Мбаппе 3 июня в 21:30 по московскому времени.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Мбаппе составляет 180 миллионов евро.

Нападающий выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года.