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Мбаппе получит 100 миллионов евро за подписание контракта с «Реалом»

03 Июня 2024 • 18:26 Комментировать (1)

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский «Реал».

По информации Sky Sports, звездный футболист подпишет пятилетнее соглашение со «сливочными». Сообщается, что Мбаппе получит 100 миллионов евро в качестве подъемных, а его чистая годовая зарплата составит 15 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Реал» объявит о подписании контракта с 25-летним Мбаппе 3 июня в 21:30 по московскому времени.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Мбаппе составляет 180 миллионов евро.

Нападающий выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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CERG
03 Июня 2024 в 19:14
Ну и что рассуждать кто велик кто не велик. Кто платит долго и стабильно тот и топ)
История со временем обрастает мифами и легендами, так мешок со временем становится великим грандом)
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