Лунин и «Реал»: вратарь сомневается

Голкипер Андрей Лунин сомневается в том, что для него лучшим вариантом будет продление контракта с «Реалом». Об этом на своих страницах рассказывает издание Marca. Сомнения 25-летнего футболиста связаны с пониманием того, что в следующем сезоне он будет вторым вратарём на фоне Тибо Куртуа. Учитывая ситуацию, Лунин может сменить клуб этим летом и перейти туда, где он железно будет номером один.

Действующий контракт Лунина с «Реалом» рассчитан до середины 2025 года. В сезоне 2023/2024 украинец много играл, поскольку Куртуа долгое время восстанавливался от серьёзной травмы колена.

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