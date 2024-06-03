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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» объявил о продлении контракта с Бартрой официально

03 Июня 2024 • 17:50 Комментировать

Защитник Марк Бартра остаётся в «Бетисе». Клуб посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с 33-летним футболистом. Бартра поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано ещё на один сезон – до середины 2025 года.

Марк Бартра вернулся в «Бетис» прошлым летом после одного сезона в «Трабзонспоре». Опытный футболист является воспитанником «Барселоны».

Добавим, что в чемпионате Испании сезона 2023/2024 «Бетис» занял седьмое место. В следующем сезоне команда будет выступать в третьем по рангу клубном турнире УЕФА – в Лиге конференций.

Бывший игрок «Барселоны» подписал контракт на занятия любовью

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Марк Бартра
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