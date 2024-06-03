Защитник Марк Бартра остаётся в «Бетисе». Клуб посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с 33-летним футболистом. Бартра поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано ещё на один сезон – до середины 2025 года.

Марк Бартра вернулся в «Бетис» прошлым летом после одного сезона в «Трабзонспоре». Опытный футболист является воспитанником «Барселоны».

Добавим, что в чемпионате Испании сезона 2023/2024 «Бетис» занял седьмое место. В следующем сезоне команда будет выступать в третьем по рангу клубном турнире УЕФА – в Лиге конференций.

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