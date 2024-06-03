Командир самолёта сделал объявление о Лунине во время полёта

В субботу «Реал» обыграл дортмундскцю «Боруссию» в финале Лиги чемпионов со счётом 2:0. Андрей Лунин из-за гриппа полетел в Лондон не с командой, а позже. В решающей битве за трофей украинец не сыграл, но в предыдущих играх Лиги чемпионов Лунин сделал очень много полезных действий.

Во время полёта командир воздушного суда, на котором летел Лунин, сделал объявление по громкой связи.

«У нас на борту особенный пассажир – Андрей Лунин. Именно благодаря ему «Реал» вышел в финал, поэтому я прошу поаплодировать ему всех, кто более за наш мадридский клуб», - сказал командир.

«Реал» выиграл Лигу чемпионов 15-й раз в истории.