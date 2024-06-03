Мбаппе убрал упоминания о «ПСЖ» в своих профилях

Килиан Мбаппе всё ближе и ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку «Реала». Журналисты из Marca обратили внимание на что, что 25-летний форвард убрал упоминания о «ПСЖ» в описании своих профилей в социальных сетях.

Ранее Мбаппе признался, что о его переходе в «Реал» будет официально объявлено в понедельник вечером. Трансфер Килиана будет бесплатным, поскольку его контракт с «ПСЖ» был рассчитан до конца сезона 2023/2024. За парижскую команду Мбаппе выступал на протяжении семи сезонов.

В последнем сезоне Мбаппе провёл 48 матчей, в которых забил 44 гола и 10 раз ассистировал партнёрам.