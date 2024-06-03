Анри: «Реалу» не нужны Мбаппе и Эндрик»

Известный в прошлом футболист Тьерри Анри дал комментарий по поводу летних подписаний «Реала». Мадридский клуб уже давно объявил о переходе Эндрика, а в ближайшие часы ожидается объявление о переходе Килиана Мбаппе.

«Реал» выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов без Мбаппе и Эндрика. Они им не нужны, это роскошь. Вот что такое «Реал Мадрид», - слова Анри приведены на страницах Reddit.

Напомним, что на выходных «Реал» в финале Лиги чемпионов обыграл дортмундскую «Боруссию» на «Уэмбли» со счётом 2:0. Авторами голов стали защитник Даниэль Карвахаль и нападающий Винисиус Жуниор.

Мбаппе признался, когда «Реал» объявит о его переходе