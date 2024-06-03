Дзаньоло может стать «подводником»

Полузащитник Николо Дзаньоло может сменить клубную прописку в обозримом будущем. Как сообщает известный журналист Маттео Моретто, над подписанием 24-летнего Дзаньоло работает «Вильярреал».

Как известно, в сезоне 2023/2024 Дзаньоло выступал в Англии за «Астон Виллу» в аренде. Права на итальянского футболиста принадлежат «Галатасараю».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Николо Дзаньоло в 20 миллионов евро.

Отметим, что «Вильярреал» финишировал на восьмой позиции в последнем чемпионате Испании. Пробиться в еврокубки «подводникам» не удалось.