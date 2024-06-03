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Мбаппе признался, когда «Реал» объявит о его переходе

03 Июня 2024 • 14:48 Комментировать (1)

До официального объявления о переходе Килиана Мбаппе в «Реал» остаются считанные часы. Сам звёздный футболист рассказал об этом президенту Франции Эммануэлю Макрону.

«Об этом будет объявлено сегодня вечером», - сказал Мбаппе, чьи слова приводит RMC Sport.

Напомним, что в прошлом месяце 25-летний Мбаппе объявил о решении покинуть «ПСЖ» после семи лет выступлений. Теперь француз будет стараться проявить себя в футболке «Реала», за который он давно мечтал выступать.  

Добавим, что Килиан Мбаппе переходит из «ПСЖ» в «Реал» в статусе свободного агента – контракт форварда в Париже истёк.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Rouch
03 Июня 2024 в 15:38
Интересно такого токсичного реала не было никогда , Расистиус , Белингем , и мбаппе это кошмар . А кого уволят если они ничего не выиграют в следующий год , да точно агронома
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