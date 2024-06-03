Мбаппе признался, когда «Реал» объявит о его переходе

До официального объявления о переходе Килиана Мбаппе в «Реал» остаются считанные часы. Сам звёздный футболист рассказал об этом президенту Франции Эммануэлю Макрону.

«Об этом будет объявлено сегодня вечером», - сказал Мбаппе, чьи слова приводит RMC Sport.

Напомним, что в прошлом месяце 25-летний Мбаппе объявил о решении покинуть «ПСЖ» после семи лет выступлений. Теперь француз будет стараться проявить себя в футболке «Реала», за который он давно мечтал выступать.

Добавим, что Килиан Мбаппе переходит из «ПСЖ» в «Реал» в статусе свободного агента – контракт форварда в Париже истёк.