Нападающий Ансу Фати упрекнул «Барселону», воспитанником которой он является. В сезоне 2023/2024 21-летний футболист выступал в аренде за английский «Брайтон».

«Я чувствовал, что всё, что я делал, не ценилось, и именно поэтому я ушёл. Но я хочу показать, что могу приносить пользу этому клубу», - слова Фати приводит на своих страницах Relevo.

В сезоне 2023/2024 Ансу Фати провёл 30 официальных матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и один голевой пас на партнёра. Недавно главным тренером «Барселоны» стал Ханс-Дитер Флик, и теперь перспективы Фати могут быть переоценены.