Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» принял решение по Хоселу

03 Июня 2024 • 13:29 Комментировать

Мадридский «Реал» определился с планами на нападающего Хоселу, который в минувшем сезоне выступал за «королевский клуб» на правах аренды из «Эспаньола». По информации от The Athletic, руководство решило выкупить испанца за полтора миллиона евро на постоянной основе.

Напомним, Хоселу сыграл важную роль в победе «Реала» в Ла Лиге и в Лиге чемпионов. 34-летний форвард забил 10 голов в чемпионате, а в Лиге чемпионов отметился важнейшим дублем в полуфинале в ворота мюнхенской «Баварии», который принёс «Реалу» путёвку в финал.

Хоселу изначально хотел остаться на «Сантьяго Бернабеу», но в клубе сомневались, что оставлять его целесообразно. Дело в том, что летом в команду также придут Килиан Мбаппе и Эндрик.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хоселу трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «ПСЖ» обратился к Мбаппе, Месси и Неймару Дзюба быстро нашёл новый клуб - известно название Модрич выбрал клуб на следующий сезон – контракт подписан Сафонов – в Париже, Чалов тоже едет во Францию, а из «Локомотива» бегут пачками: главные трансферы и слухи недели После финала Лиги чемпионов на «Уэмбли» произошёл конфликт Звёздный нападающий Неймар выбрал клуб на новый сезон Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Станкович решил вернуть игрока в «Спартак» Флик назвал руководству «Барселоны» четырёх неприкасаемых игроков Анчелотти сделал заявление после финала Лиги чемпионов
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне»
Спортивные новости
«Эдмонтон» обыграл «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли Хабиб пообщался с Трампом после победы Махачева над Порье на турнире UFC 302 Махачев победил Порье удушающим приёмом на турнире UFC 302 Андреева разгромила Стирнс и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Махача Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Июня
13:29 · Испания. Ла Лига
«Реал» принял решение по Хоселу
13:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Бабича отреагировал на информацию о возможном отъезде игрока в Ла Лигу
13:20 · Испания. Ла Лига
Названа дата возможной презентации Мбаппе в «Реале»
13:06 · Россия. Премьер-лига
Бабич может вернуться в Ла Лигу слухи
12:40 · Испания. Ла Лига
Деку блокирует уход из «Барселоны» нападающего, от которого отказался Флик
11:31 · Испания. Ла Лига
Фати оценил выступления Кубарси в прошлом сезоне
11:12 · Испания. Ла Лига
Звезда из Мадрида может заменить Мбаппе в «ПСЖ»
10:50 · Англия. Премьер-лига
Фати: «АПЛ – очень интенсивная и требовательная лига»
09:57 · Испания. Ла Лига
Фати рассказал о своём состоянии после травм
09:43 · Испания. Ла Лига
Мостовой выбрал позицию для Мбаппе в «Реале»
09:38 · Испания. Ла Лига
Мостовой оценил трансфер Мбаппе в «Реал»
08:36 · Испания. Ла Лига
Названы два самых титулованных игрока «Реала» в истории
07:47 · Испания. Ла Лига
Звезда «Реала» Модрич назвал свой клуб на следующий сезон
07:41 · Испания. Ла Лига
Хоселу назвал засранцами игроков «Реала» после финала Лиги чемпионов
03:44 · Испания. Ла Лига
Левандовски отреагировал на слухи о переходе в «Фенербахче»
Все новости
Рекомендуем