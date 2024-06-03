«Реал» принял решение по Хоселу

Мадридский «Реал» определился с планами на нападающего Хоселу, который в минувшем сезоне выступал за «королевский клуб» на правах аренды из «Эспаньола». По информации от The Athletic, руководство решило выкупить испанца за полтора миллиона евро на постоянной основе.

Напомним, Хоселу сыграл важную роль в победе «Реала» в Ла Лиге и в Лиге чемпионов. 34-летний форвард забил 10 голов в чемпионате, а в Лиге чемпионов отметился важнейшим дублем в полуфинале в ворота мюнхенской «Баварии», который принёс «Реалу» путёвку в финал.

Хоселу изначально хотел остаться на «Сантьяго Бернабеу», но в клубе сомневались, что оставлять его целесообразно. Дело в том, что летом в команду также придут Килиан Мбаппе и Эндрик.