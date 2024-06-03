Названа дата возможной презентации Мбаппе в «Реале»

Килиан Мбаппе переходит в «Реал». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо накануне сообщил о том, то 25-летний звёздный форвард уже подписал контракт с суперклубом из Мадрида. О трансфере Мбаппе может быть объявлено в ближайшие часы – в течение дня понедельника.

В то же время портал TodoFichajes отмечает, что презентация Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу» может пройти 15 или 16 июля. Однако всё зависит от того, до какой стадии дойдёт сборная Франции на чемпионате Европы – 2024. Финал турнира пройдёт 14 июля.

Отметим, то за «ПСЖ» Килиан Мбаппе выступал в течение семи сезонов – с лета 2017 года.

Мбаппе перешёл в «Реал» - источник