Деку блокирует уход из «Барселоны» нападающего, от которого отказался Флик

Нападающий Жоау Фелиш может остаться в каталонской «Барселоне». Как сообщается на страницах портала Todofichajes, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку хочет сохранить португальца, несмотря на нежелание нового главного тренера Ханса-Дитера Флика.

В минувшем сезоне Фелиш выступал за «Барселону» на правах аренды из мадридского «Атлетико». Деку хотел бы продлить сотрудничество с 24-летним форвардом.

В чемпионате Испании Жоау принял участие в 30 поединках. Нападающий отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.