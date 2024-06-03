«Реал» не отпустит Мбаппе на Олимпийские игры

Главный тренер молодёжной сборной Франции Тьерри Анри рассказал, сыграет ли нападающий Килиан Мбаппе на Олимпиаде этим летом.

— Я разговаривал с человеком из «Реала», который был со мной очень откровенен. Клуб не отпустит Мбаппе, — цитирует Анри Madrid Universal.

В конце июня у 25-летнего Мбаппе истекает трудовой договор с «ПСЖ». Ожидается, что звездный футболист присоединится к «Реалу» на правах свободного агента.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, забил 44 гола и записал на свой счет десять голевых передач.