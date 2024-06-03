Фати оценил выступления Кубарси в прошлом сезоне

Нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати оценил выступления центрального защитника Пау Кубарси в прошлом сезоне. Напомним, в минувшей кампании сам Фати выступал на правах аренды за «Брайтон», который по итогу решил не выкупать 21-летнего испанца на постоянной основе.

«Удивил ли меня Кубарси? По правде говоря, да, как и вся молодёжь «Барселоны». Играть на таком уровне в 16 или 17 лет очень сложно, нужно быть очень сосредоточенным и очень талантливым парнем. Единственное, мне хотелось бы, чтобы молодые игроки были больше защищены от прессы», – цитирует Фати издание Mundo Deportivo.